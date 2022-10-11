ماجول والطبوبي يؤكدان تدعيم الحوار الاجتماعي للمحافظة على ديمومة المؤسسات ومواطن الشغل

أكّد رئيس منظمة الأعراف، سمير ماجول، والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، الثلاثاء، عزمهما تدعيم الحوار الاجتماعي بهدف المحافظة على ديمومة المؤسسات ومواطن الشغل وعلى القدرة الشرائية للعاملين في القطاع الخاص وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.







وتناول اللقاء، الذّي حضره عدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمالي بالبلاد ومساهمة المنظمتين في تجاوز تداعيات الأوضاع العالمية على الاقتصاد الوطني والصعوبات، التّي تعرفها تونس.



كما استعرض الطرفان، بالمناسبة، وفق بلاغ صادر عن منظمة الأعراف، المحافظة على التوازنات المالية الكبرى وإنعاش الاقتصاد ودعم منظومات الإنتاج الوطنية بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي الوطني ودعم السيادة الاقتصادية لتونس.



