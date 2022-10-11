صندوق الضمان الاجتماعي: 31 ديسمبر القادم آخر أجل للإنتفاع بإجراءات العفو الاجتماعي الخاصة بالمؤجّرين والعاملين لحسابهم الخاص


Publié le Mardi 11 Octobre 2022 - 12:03 قراءة: 0 د, 54 ث
      
أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اليوم الثلاثاء عن منح طرح كلّي أو جزئي بصفة آلية لخطايا التأخير لفائدة المدينين من المؤسّسات والعاملين لحسابهم الخاصّ في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي و المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة الضّمان الاجتماعي ونظام التّعويض عن الأضرار النّاتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنيّة، الرّاجعة للثلاثيّات المنقضية وإلى حدود الثلاثيّة الثّالثة لسنة 2021، في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2022


وبيّن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بلاغ له أن خلاص أصل الدين والمصاريف يكون بالنسبة للمؤسّسات من خلال طرح كلّي وآلي لمبالغ خطايا التأخير عند خلاص كامل أصل الدّين ومصاريف التتّبع دفعة واحدة، أو على أقساط شهريّة على مدّة أقصاها 3 سنوات

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وأضاف أن الخلاص يكون طرحا جُزئيا و آليا بنسبة 50 بالمائة من مبالغ خطايا التأخير عند خلاص كـامل أصـل الدين و مصاريف التتّبع بأقساط شهريّة على مدّة أقصاها 5 سنوات.

وأفاد بأن الخلاص بالنّسبة للعاملين لحسابهم الخاص يكون طرحا كلّيا وآليا لمبالغ خطايا التأخير عند خلاص كامل أصل الدّين ومصاريف التتّبع دفعة واحدة أو بأقساط شهريّة على مدّة أقصاها 5 سنوات.

وأشار الصندوق الى ان الانتفاع بهذا الإجراء يشترط خلاص الثلاثيّات اللاّحقة للثلاثيّة الثالثة لسنة 2021.

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