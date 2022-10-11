وزارة الفلاحة : توقيع اتفاقية حول توفير التغطية التأمينية لفائدة النساء المشاركات في التظاهرات والمعارض

وقع كل من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محمود إلياس حمزة ومدير عام الصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفلاحي لمجد بوخريص، اتفاقية حول توفير التغطية التأمينية لفائدة النساء المشاركات في التظاهرات والمعارض.









وتهدف الاتفاقية الإطارية ، التي أمضيت أمس الاثنين، بمقر الوزارة، إلى توفير التغطية التأمينية لفائدة المشاركات في التظاهرات والمعارض عند تنقلهن أوعند وجودهنّ بالمعارض.

وتندرج الاتفاقية، وفق بلاع صادر عن الوزارة، في إطار برنامج وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المتعلق بالتمكين الاقتصادي للمرأة الناشطة في قطاع الفلاحة والصيد البحري ودعمها خاصة من خلال تسويق منتجاتها في المعارض التي تنظمها الوزارة مركزيا وجهويا.







