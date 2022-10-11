أكتوبر الوردي: سرطان الثدي يصيب 58 حالة من مجموع 100 ألف امرأة في تونس


Publié le Mardi 11 Octobre 2022 - 14:44 قراءة: 0 د, 46 ث
      
يصيب سرطان الثدي بتونس، حوالي 58 حالة من مجموع مائة ألف امرأة فيما يتم اكتشاف أكثر من 3500 حالة جديدة سنويا، وفق ما أفادت به وزارة الأسرة والمرأة والطفولة .



وأكدت وزارة المرأة في بلاغ لها، عقب اشراف الوزيرة، آمال بلحاج موسى على افتتاح الدورة التاسعة لحملة أكتوبر الوردي للنساء المغاربيّات أمس الاثنين، أن مقاومة سرطان الثدي لا بدّ أن تكون أولوية تجسدها استراتيجية متعددة الأبعاد، مجدّدة التزامها بمواصلة دعم الجهود الوطنيّة لمحاصرة هذا المرض والحدّ من انتشاره في صفوف النساء والفتيات.
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وشهدت تظاهرة الدورة التاسعة لحملة أكتوبر الوردي التي نظمتها مجلّة النّساء المغاربيّات، تنظيم عرض أزياء أحيته 20 امرأة تونسيّة تعافين من مرض سرطان الثدي، وحيّت الوزيرة بالمناسبة، صمودهن وانتصارهن على هذا المرض الخبيث.


وأشادت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، بالأطباء والطبيبات الذين ساهموا في شفاء مريضات سرطان الثدي، في وقت يمثل فيه هذا النوع أول السرطانات اصابة للنساء في تونس بنسبة 38 بالمائة من الأمراض السرطانية خلال سنة 2021 .

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