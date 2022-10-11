بطولة افريقيا لكرة القدم ( صنف 2008 - منتخبا تونس للمدارس (ذكور وفتيات) يتالقان و يوفران 575 الف دينار لتهيئة فضاءات رياضية بالمدارس والمعاهد العمومية

توج المنتخب التونسي لمواليد 2008 ( صنف مدارس) بالجائزة الاولى لمسابقة الاتحاد الافريقي لكرة القدم المقدرة ب 100 ألف دولار فيما تحصل منتخب كرة القدم للفتيات ( صنف 2008) على الجائزة الثانية لمسابقة الفتيات التي تساوي 75 الف دولار حسب ما افادت الجامعة التونسية لكرة القدم .







واضافت الجامعة في بلاغ لها ان مجموع الجوائز المالية التي فاز بها تلاميذ منتخبي الفتيان والفتيات ضمن المسابقة التي ترعاها "مؤسسة موتسيبي" والمقدر ب 175 الف دولار ( ما يساوي تقريبا 575 الف دينار) سيخصص لتهيئة فضاءات رياضية بالمدارس والمعاهد العمومية التونسية وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية









واضافت الجامعة في بلاغ لها ان مجموع الجوائز المالية التي فاز بها تلاميذ منتخبي الفتيان والفتيات ضمن المسابقة التي ترعاها "مؤسسة موتسيبي" والمقدر ب 175 الف دولار ( ما يساوي تقريبا 575 الف دينار) سيخصص لتهيئة فضاءات رياضية بالمدارس والمعاهد العمومية التونسية وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية