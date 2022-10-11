بطولة افريقيا لكرة القدم ( صنف 2008 - منتخبا تونس للمدارس (ذكور وفتيات) يتالقان و يوفران 575 الف دينار لتهيئة فضاءات رياضية بالمدارس والمعاهد العمومية

توج المنتخب التونسي لمواليد 2008 ( صنف مدارس) بالجائزة الاولى لمسابقة الاتحاد الافريقي لكرة القدم المقدرة ب 100 ألف دولار فيما تحصل منتخب كرة القدم للفتيات ( صنف 2008) على الجائزة الثانية لمسابقة الفتيات التي تساوي 75 الف دولار حسب ما افادت الجامعة التونسية لكرة القدم .
واضافت الجامعة في بلاغ لها ان مجموع الجوائز المالية التي فاز بها تلاميذ منتخبي الفتيان والفتيات ضمن المسابقة التي ترعاها "مؤسسة موتسيبي" والمقدر ب 175 الف دولار ( ما يساوي تقريبا 575 الف دينار) سيخصص لتهيئة فضاءات رياضية بالمدارس والمعاهد العمومية التونسية وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية
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