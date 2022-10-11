ليفانتي يستغني عن خدمات المدرب التونسي مهدي النفطي


Publié le Mardi 11 Octobre 2022 - 10:55 قراءة: 0 د, 25 ث
      
أعلن نادي ليفنتي الاسباني الاستغناء عن خدمات المدرب التونسي مهدي النغطي، بسبب ضعف النتائج.


وأصدر نادي ليفانتي بيانا شكر فيه المدرب  مهدي النفطي وطاقمه التدريبي، مشيرا الى أنّ المدرب فيليبي مينامبريس سييتولى الإشراف على الفريق بصفة مؤقتة حتى يتم تعيين مدرب جديد.

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وكان المهدي النفطي تولى تدريب ليفانتي مطلع الموسم الجاري، وقاد الفريق في 9 مقابلات لم يحقق خلالها إلا انتصارين فقط، ليحتل بذلك المرتبة 14 في بطولة الدرجة الثانية الإسبانية برصيد 10 نقاط.
وسبق للدولي التونسي السابق مهدي النفطي  صاحب الـ 43 عاما  تدريب عدة فرق إسبانية .

 

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