سعيد يؤكد تمسك تونس بثوابت سياستها الخارجية وفي مقدمتها النأي بنفسها "عن الدخول في أي تحالف"

جدد رئيس الجمهورية، قيس سعيد، لدى استقباله اليوم الاثنين بقصر قرطاج، لوزير الشؤون الخارجية، التأكيد على "تمسك تونس بثوابت سياستها الخارجية، لا سيما منها النأي بالنفس عن الدخول في أي تحالف، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية" لتونس.







وأفاد بلاغ إعلامي مقتضب نشرته الرئاسة مساء يوم الاثنين، بأن لقاء رئيس الدولة، الاثنين، بوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، قد تناول "جملة من القضايا المتصلة بالأوضاع العالمية والإقليمية الراهنة".



