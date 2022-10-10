الوضع العام في البلاد وتعامل بعض البلديات مع مسألة التزكيات، محورا لقاء رئيس الدولة بوزير الداخلية

استقبل رئيس الجمهورية، قيس سعيد، اليوم الاثنين بقصر قرطاج، وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، وتناول اللقاء الوضع العام في البلاد، ومسألة توظيف بعض المجالس البلدية لرفض التعريف بإمضاء التزكيات للمترشحين للانتخابات التشريعية المقبلة، إلى جانب ممارسات أخرى، وفق ماجاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية، نشرته مساء اليوم.

وجاء في البلاغ أيضا أنه تم في إحدى الضواحي الشمالية للعاصمة العمل على "تيسير الإمضاء لخدمة أحد المترشحين المقربين"، فضلا عن "ترهيب المواطنين للقيام بجمع التزكيات".





وبيّن رئيس الدولة أن هذا الأمر لا يقتصر على بلدية واحدة، بل على العديد من البلديات التي يُفترض فيها الحياد.

وأشار الرئيس قيس سعيد إلى أنه إلى جانب هذه "الممارسات المفضوحة"، يسعى" الكثيرون بطرق ملتوية إلى توزيع الأموال مقابل كل إمضاء".

وذكّر رئيس الجمهورية بما نصّ عليه المرسوم المتعلق بالقانون الانتخابي من ملاحقة هؤلاء جزائيا فضلا عن الحرمان من الحق في الانتخاب والترشح.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد قالت يوم 6 أكتوبر الجاري إنه تم التفطن إلى محاولات بعض الراغبين في الترشح للانتخابات التشريعية الحصول على تزكيات بطريقة غير قانونية، وذلك باستعمال الوسائل والموارد العمومية أو بتقديم مقابل نقدي أو عيني للحصول على تلك التزكيات.





وبيّن رئيس الدولة أن هذا الأمر لا يقتصر على بلدية واحدة، بل على العديد من البلديات التي يُفترض فيها الحياد.وأشار الرئيس قيس سعيد إلى أنه إلى جانب هذه "الممارسات المفضوحة"، يسعى" الكثيرون بطرق ملتوية إلى توزيع الأموال مقابل كل إمضاء".وذكّر رئيس الجمهورية بما نصّ عليه المرسوم المتعلق بالقانون الانتخابي من ملاحقة هؤلاء جزائيا فضلا عن الحرمان من الحق في الانتخاب والترشح.وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد قالت يوم 6 أكتوبر الجاري إنه تم التفطن إلى محاولات بعض الراغبين في الترشح للانتخابات التشريعية الحصول على تزكيات بطريقة غير قانونية، وذلك باستعمال الوسائل والموارد العمومية أو بتقديم مقابل نقدي أو عيني للحصول على تلك التزكيات.