الجرندي يبحث مع السفير السعودي العلاقات الثنائية وسبل دعمها


Publié le Lundi 10 Octobre 2022 - 20:43 قراءة: 0 د, 21 ث
      
مثّلت علاقات الأخوة المتميزة القائمة بين تونس والمملكة العربية السعودية وسبل دعمها والإرتقاء بها، محور اللقاء الذي جمع، اليوم الاثنين، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، بسفير المملكة بتونس، عبد العزيز بن علي الصقر.


وحسب بلاغ إعلامي للخارجية، تم في هذا السياق "استعراض مختلف مجالات التعاون الثنائي، والتأكيد على ضرورة تنويعها واستكشاف آفاق أرحب للتعاون، لاسيما في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، والتي تستوجب مزيدا من التنسيق والتشاور".

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