البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة (الجولة 6-الدفعة1): الدالية الرياضية بقرمبالية تفوز على الزهراء الرياضية 94-69

فازت الدالية الرياضية بقرمبالية مساء اليوم الاثنين على الزهراء الرياضية بنتيجة 94-69 في مباراة متقدمة لحساب الجولة السادسة من المرحلة الاولى للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة و التي احتضنتها القاعة المغطاة بقرمبالية:
في قاعة قرمبالية
الدالية الرياضية بقرمبالية-الزهراء الرياضية 94-69
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الثلاثاء 11 اكتوبر 2022 (س17)
في قاعة اريانة
شبيبة المنازه - شبيبة القيروان
في قاعة دار شعبان الفهري
اتحاد الٲنصار - الملعب النابلي
في قاعة سوسة الٲولمبية
النجم الراضي الساحلي - النجم الرياضي الرادسي
في قاعة المنستير
الاتحاد الرياضي المنستيري - النادي الافريقي
الترتيب ن ل
1-النادي الافريقي 10 5
-الملعب النابلي 10 5
3-الاتحاد المنستيري 9 5
4-النجم الساحلي 8 5
5-الزهراء الرياضية 7 6
6 -الدالية الرياضية 5 4
--شبيبة المنازه 5 4
--شبيبة القيروان 5 5
--النجم الرادسي 5 4
10-اتحاد الانصار 4 4
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