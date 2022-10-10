البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة (الجولة 6-الدفعة1): الدالية الرياضية بقرمبالية تفوز على الزهراء الرياضية 94-69

فازت الدالية الرياضية بقرمبالية مساء اليوم الاثنين على الزهراء الرياضية بنتيجة 94-69 في مباراة متقدمة لحساب الجولة السادسة من المرحلة الاولى للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة و التي احتضنتها القاعة المغطاة بقرمبالية:







في قاعة قرمبالية

الدالية الرياضية بقرمبالية-الزهراء الرياضية 94-69

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الثلاثاء 11 اكتوبر 2022 (س17)

في قاعة اريانة

شبيبة المنازه - شبيبة القيروان

في قاعة دار شعبان الفهري

اتحاد الٲنصار - الملعب النابلي

في قاعة سوسة الٲولمبية

النجم الراضي الساحلي - النجم الرياضي الرادسي

في قاعة المنستير

الاتحاد الرياضي المنستيري - النادي الافريقي



الترتيب ن ل

1-النادي الافريقي 10 5

-الملعب النابلي 10 5

3-الاتحاد المنستيري 9 5

4-النجم الساحلي 8 5

5-الزهراء الرياضية 7 6

6 -الدالية الرياضية 5 4

--شبيبة المنازه 5 4

--شبيبة القيروان 5 5

--النجم الرادسي 5 4

10-اتحاد الانصار 4 4





في قاعة قرمباليةالدالية الرياضية بقرمبالية-الزهراء الرياضية 94-69الثلاثاء 11 اكتوبر 2022 (س17)في قاعة اريانةشبيبة المنازه - شبيبة القيروانفي قاعة دار شعبان الفهرياتحاد الٲنصار - الملعب النابليفي قاعة سوسة الٲولمبيةالنجم الراضي الساحلي - النجم الرياضي الرادسيفي قاعة المنستيرالاتحاد الرياضي المنستيري - النادي الافريقيالترتيب ن ل1-النادي الافريقي 10 5-الملعب النابلي 10 53-الاتحاد المنستيري 9 54-النجم الساحلي 8 55-الزهراء الرياضية 7 66 -الدالية الرياضية 5 4--شبيبة المنازه 5 4--شبيبة القيروان 5 5--النجم الرادسي 5 410-اتحاد الانصار 4 4