بن عروس: مائدة مستديرة حول طب الشيخوخة

تنظم جمعية التكوين المستمر لأطباء الصحة العمومية ببن عروس، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن، مائدة مستديرة تتضمن مداخلات علمية حول طب الشيخوخة وطرق العناية الصحية بكبار السن وذلك بعد غد الأربعاء بتونس العاصمة.







ووفق ماصرح به رئيس الجمعية الدكتور فتحي اللطيف ل"وات"، فان برنامج المداخلات يتضمن عدة محاور تتعلق بهشاسة العظام لدى كبار السن وتعزيز آليات الوقاية والتصرف في حالات السقوط لدى هذه الفئة فضلا على تقديم دراسات علمية حول آثار ومضاعفات مداومة تناول بعض الأدوية على صحة كبار السن والأوجاع طويلة الأمد والتلقيح ضد نزلات البرد الوافدة .



كما سيخصص حيز هام من أشغال اللقاء لعرض أعمال الجمعية ومختلف الأنشطة التي قامت بها خلال الفترة الماضية وتقييمها وعرض تصوراتها وبرامج عملها للفترة القادمة .







