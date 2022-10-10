تنظيم معرض للصناعات التقليدية بالقرية الحرفية بحومة السوق بجربة من 13 إلى 21 نوفمبر على هامش القمّة الفركوفونية

ستم تنظيم معرضا للصناعات التقليدية بالقرية الحرفية بحومة السوق بجربة من 13 إلى 21 نوفمبر 2022 ببادرة من الديوان الوطني للصنــاعــات التقليدية وذلك على هامش إنعقاد القمّة 18 للفرنكوفونية بالجزيرة المزمع عقدها يومي 19 و20 نوفمبر 2022.





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وأفاد الديوان أنّه سيوفر فضاء عرض مهيّأ مجاني على أن يتحمل العارض مصاريف النقل والسكن على نفقته الخاصّة.وعلى الحرفيين الراغبين في المشاركة تقديم مطلب الترشح لمصالح المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية الراجعة لهم ترابيا بداية من، الاثنين 10 أكتوبر 2022، في ما حدد يوم، الإثنين 17 أكتوبر 2022، كآخر أجل لقبول الملفات.ويجب أن يتضمن ملف الترشّح من نسخة من وصل تسجيل حرفي أو مؤسسة حرفية ومن نسخة من المعرف الجبائي و نسخة من مضمون تسجيل بالسجل التجاري الى جانب ملف مرئي يتضمن صور للمنتوجات والمطويات الإشهارية وقرص مضغوط.وستقوم لجنة الانتقاء باختيار الحرفيين (عارض واحد عن كل ولاية) اعتمادا على جودة المعروضات وتنوّع الاختصاصات.