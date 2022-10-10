بطولة الرابطة الاولى : تعيين مباريات الجولة الثانية

في ما يلي تعيين مباريات الجولة الثانية من منافسات المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بمجموعتيها الاولى و الثانية و التي ستدور على النحو الاتي :







المجموعة الاولى

الخميس 13 اكتوبر 2022

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ملعب حمام سوسة (س15)

امل حمام سوسة-النجم الساحلي

السبت 15 اكتوبر 2022

ملعب نجيب الخطاب بتطاوين (س15)

اتحاد تطاوين-النادي البنزرتي



المجموعة الثانية

الاحد 16 اكتوبر 2022

الملعب البلدي بسليمان (س15)

مستقبل سليمان-الاولمبي الباجي

ملعب سيدي بوزيد (س15)

اولمبيك سيدي بوزيد-مستقبل الرجيش



المجموعة الاولىالخميس 13 اكتوبر 2022ملعب حمام سوسة (س15)امل حمام سوسة-النجم الساحليالسبت 15 اكتوبر 2022ملعب نجيب الخطاب بتطاوين (س15)اتحاد تطاوين-النادي البنزرتيالملعب البلدي بسليمان (س15)مستقبل سليمان-الاولمبي الباجيملعب سيدي بوزيد (س15)اولمبيك سيدي بوزيد-مستقبل الرجيش