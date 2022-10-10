بطولة الرابطة الاولى : تعيين مباريات الجولة الثانية

في ما يلي تعيين مباريات الجولة الثانية من منافسات المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بمجموعتيها الاولى و الثانية و التي ستدور على النحو الاتي :
المجموعة الاولى
الخميس 13 اكتوبر 2022
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ملعب حمام سوسة (س15)
امل حمام سوسة-النجم الساحلي
السبت 15 اكتوبر 2022
ملعب نجيب الخطاب بتطاوين (س15)
اتحاد تطاوين-النادي البنزرتي
المجموعة الثانية
الاحد 16 اكتوبر 2022
الملعب البلدي بسليمان (س15)
مستقبل سليمان-الاولمبي الباجي
ملعب سيدي بوزيد (س15)
اولمبيك سيدي بوزيد-مستقبل الرجيش
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