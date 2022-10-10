المكنين تحتضن "اليوم الأول للأعشاب الطبية، الفوائد والآفاق" لفائدة الإطارات الطبية وشبه الطبية وعموم الناس

تحت عنوان "اليوم الأوّل للأعشاب الطبية، الفوائد والآفاق" تنظم جمعية المكنين الغد " بالتعاون مع كلية الصيدلة بالمنستير والإدارة الجهوية للصحة بالمنستير يوما تحسيسيا وتكوينيا مجانيا الأحد 16 أكتوبر الجاري بدار الثقافة بالمكنين بولاية المنستير لفائدة الإطارات الطبية وشبه الطبية وللعموم وفق ما أفادت به "وات" اليوم للاثنين رئيسة الجمعية لدكتورة في الصيدلة بسمة الغضاب.







وسيتم بالمناسبة التطرق إلى فوائد بعض النباتات الطبية كالقسطل والعنب الأحمر والثوم والقرفة والرند وإكليل الجبل، والمثنان اضافة الى استعراض اخر المستجدات في العلاج بالأعشاب الطبية، والتطرق الى بعض الأمراض على غرار الزهايمر والربو لدى الأطفال وسبل علاجها بالنباتات الطبية.ويتضمن البرنامج التطرق لمخاطر الاستعمال العشوائي للنباتات الطبية دون ا ستشارة الاطباء .



وسيشارك في هذا اليوم التكويني عدد من الدكاترة في الصيدلة ومن المختصين في العلاج بالنباتات الطبية وأساتذة باحثين من كليتي الطب بالمنستير وسوسة حسب ذات المصدر.

وسيكون هذا اليوم الأول للأعشاب الطبية فرصة لاستعراض آفاق تثمين الأعشاب الطبية وعرض مجموعة من المشاريع الاقتصادية الناجحة باعتبار أنّ البلاد التونسية لها مخزون هامّ من الأعشاب الطبية في كامل ربوع البلاد

وتخصص جمعية المكنين جائزة لأفضل معلقة علمية تشجيعا للباحثين الشبان في مجال الأعشاب الطبية حسب رئيسة جمعية المكنين الغد.



