قبلي: امضاء 1034 تزكية لفائدة 10 اشخاص بالدوائر الانتخابية الثلاث

افاد المنسق الجهوي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بقبلي عبد الجبار جديد بانه تم امضاء 1034 تزكية الى حد يوم امس الاحد لفائدة المقبلين على خوض منافسات الانتخابات التشريعية التي ستنتظم في 17 ديسمبر المقبل





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واوضح المصدر ذاته ان هذا العدد من التزكيات هو ما تم احصاءه الى حد الان في المكاتب التابعة للهيئة الفرعية للانتخابات سواء بمقرات المعتمديات او بالمقر المركزي للهيئة بمدينة قبلي، واشار الى امكانية وجود عدد اخر من التزكيات تمت عملية التعريف بالامضاء عليها بمقرات البلدياتواشار الى شروع 10 اشخاص الى حد الان في جمع التزكيات من بينهم 4 اشخاص بالدائرة الانتخابية بقبلي سوق الاحد وثلاثة اشخاص بدائرة دوز ومثلهم بدائرة الفوار رجيم معتوق، مبينا ان نسق جمع التزكيات يسير بشكل تصاعدي ويتراوح بين 40 و50 تزكية يوميا لبعض المترشحين الذين تجاوز البعض منهم 200 تزكية الى حد الانواضاف المنسق الجهوي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات انه لم تسجل اية خروقات الى حد الان في عملية جمع التزكيات في سير مراحل الانتخابات التشريعية التي انطلقت منذ 26 سبتمبر في مرحلة جمع التزكيات التي ستتواصل الى غاية يوم 31 من شهر اكتوبر الجاري تتخللها مرحلة تقديم الترشحات من 17 الى 24 من ذات الشهريشار الى ان عدد المكاتب التي تم تركيزها للتعريف بالامضاء على التزكيات يبلغ 17 مكتبا تشمل المقر الرسمي للهيئة العليا للانتخابات فرع قبلي اضافة الى مكاتب بمقرات كافة المعتمديات والبلدياتحمد