تحركات احتجاجية لمنظوري اتحاد طلبة تونس بعدد من كليات العلوم الانسانية على خلفية إجداث شعب لتكوين أساتذة تعليم ثانوي وإعدادي

ينفذ منظورو الاتحاد العام لطلبة تونس، تحركات احتجاجية منذ الأسبوع الماضي بعدد من كليات العلوم الانسانية على خلفية تصريح وزير التربية فتحي السلاوتي بخصوص إحداث شعب جديدة تعنى بتكوين أساتذة تعليم ثانوي وإعدادي لمباشرة التدريس وذلك كتجربة مماثلة لشعبة علوم التربية، حسب ما أفاد به عضو المكتب التنفيذي للاتحاد أيمن بوبكر.





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وأضاف أيمن بوبكر في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الاثنين أن تصريح وزير التربية يعتبر ضربا لحق الآلاف من الطلبة في الانتداب وخاصة طلبة العلوم الانسانية، متسائلا عن مآل الآف من الطلبة بعد إحداث هذه الشعب.وبيّن عضو المنظمة الطلابية أن عديد الأجزاء الجامعية التابعة للعلوم الإنسانية شهدت منذ الأسبوع الماضي تحركات احتجاجية وصلت الى اقرار التوقف عن الدروس وتنظيم العديد من الوقفات الاحتجاجية مشيرا الى أن التحركات خاضها طلبة كليات ومعاهد اللغات بالقيروان ومنوبة وسوسة و9 أفريل وقفصة وصفاقس وقابس وباجة وابن شرف بتونس ومدنين والكاف وتوزر وجندوبة وسبيطلة بالقصرين ومعهد اللغات بتونس.وحذّر عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد العام لطلبة تونس من تحرك وطني بجميع مؤسسات التعليم العالي في حال لم يستجب مجلس الجامعات المزمع انعقاده في غضون الأسبوع الجاري لعدد من المطالب أبرزها العدول على إحداث هذه الشعب الجديدة حسب تقديره.ولفت الى أن من جملة المطالب الأخرى المطروحة لمناقشتها بمجلس الجامعات مسألة الترسيم الرابع والغاء نظام احتساب الغيابات، مؤكدا أنه على ضوء مدى الاستجابة للمطالب تحدد التحركات الاحتجاجية المستقبلية التي يمكن أن تصل حسب تقديره الى اعتصامات ووقفات احتجاجية متتالية واضراب بالمؤسسات الجامعية.