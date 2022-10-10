سيدي بوزيد: المعلمون النواب يغلقون مقر المندوبية الجهوية للتربية

قام المعلمون النواب بسيدي بوزيد، اليوم الاثنين، بغلق مقر المندوبية الجهوية للتربية احتجاجا على تأخر تنزيل القائمة الاسمية لدفعة 2022







وبين المتحدث باسم المحتجين ناجح يوسفي في تصريح ل"وات"، أنه وقع استثناء المعلمين النواب بولاية سيدي بوزيد دون بقية الولايات، ولم يتم تنزيل قائمتهم الاسمية بتعلة "محاربة الفساد ومزيد التحري والبحث" وذلك منذ 14 سبتمبر الماضي، بالرغم من مختلف التحركات الاحتجاجية التي قاموا بها للتحسيس بوضعياتهم.



ويطالب المحتجون الذين يواصلون اعتصامهم بمقر المندوبية منذ أكثر من ثلاث أسابيع بتفعيل اتفاقية 8 ماي 2018 والتي تنص على انتداب المعلمين النواب على 3 دفعات وإدراجهم في قاعدة البيانات بوزارة الإشراف التي تضم قائمة المعنيين بالتسوية على غرار زملائهم ببقية الولايات.



