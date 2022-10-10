الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يقرر منح طرح كلّي وآلي لمبالغ خطايا التأخير المستوجبة على الجمعيّات الريّاضيّة المدينة له


Publié le Lundi 10 Octobre 2022 - 14:21 قراءة: 0 د, 36 ث
      
أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اليوم الاثنين، أنه تقرر منح الجمعيّات الريّاضيّة المدينة له، طرح كلّي وآلي لمبالغ خطايا التأخير المستوجبة والموظّفة على اشتراكات أنظمة الضّمان الاجتماعي ونظام التّعويض عن الأضرار النّاتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنيّة الرّاجعة للثلاثيّات المنقضية وإلى حدود الثلاثيّة الثّانية لسنة 2022.


ودعا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بلاغ له حول العفو الاجتماعي الخاص بالجمعيّات الريّاضيّة، الى الاتّصال بمكاتبه الجهويّة والمحليّة في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2022 قصد تسوية وضعية الجمعيّات الريّاضيّة المعنية.
وأشار البلاغ الى أنه للإنتفاع بهذا الإجراء يشترط خلاص الثلاثيّة الثالثة لسنة 2022 وخلاص القسط الأوّل من روزنامة الدفع عند ابرامه وأن يكون خلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتّبع إمّا دفعة واحدة أو على أقساط شهريّة على مدّة أقصاها 5 سنوات.

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