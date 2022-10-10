سليانة: عدد من الأولياء يغلقون المدرسة الإبتدائية بالفضول تنديدا بالنقص المسجل فى الإطار التربوي

عمد عدد من الأولياء، صباح اليوم الإثنين، إلى غلق المدرسة الإبتدائية بالفضول بمعتمدية كسرى، التابعة لولاية سليانة، ومنع أبنائهم التلاميذ من الالتحاق بمقاعد الدراسة تنديدا بالنقص المسجل فى الاطار التربوي







وبين أحد الأولياء (معز القبلي) في تصريح ل"وات" أن إبنه المرسم بالسادسة إبتدائي، لم يتلق منذ إنطلاق السنة الدراسية الجارية أي درس نظرا لغياب الإطار التربوي، وطالب بضرورة تدخل السلط المعنية وتوفير الإطار التربوي اللازم مما يضمن حق أبنائهم في التعليم



من جهته، اوضح أحد المربين (فضل عدم ذكر اسمه) أن المدرسة الإبتدائية الفضول بمعتمدية كسرى، تضم 111 تلميذا وتلميذة ومدير مدرسة و3 معلمين، لافتا إلى أن دروس أقسام السنوات الأولى والثانية والخامسة من التعليم الأساسي (يدرسون عربية فقط) تواصلت بصفة طبيعية لكنها تعطلت ببقية المستويات



من جهة أخرى، تعطلت الدروس في الفترة الصباحية بالمعهد المختلط بمدينة سليانة بعد أن تعرضت أستاذة في أواخر الأسبوع المنقضي إلى اعتداء لفظي من قبل ولية.



