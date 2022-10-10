اليوم العالمي للمرأة الريفية: "نساء الريف تبدّلن الواقع" شعار التظاهرة الابداعية الثقافية التي ينظمها الاتحاد الوطني للمرأة بالمناسبة

بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة الريفية الموافق ل15 أكتوبر من كل سنة ينظم الاتحاد الوطني للمرأة التونسية أيام 14 و15 و16 أكتوبر الجاري تظاهرة إبداعية ثقافية تحت شعار: "نساء الرّيف تبدّلن الواقع" تتخللها سلسلة من الفقرات العلمية والثقافية المتنوعة .







وبحسب بلاغ الاتحاد الوطني للمرأة التونسية سيتم في افتتاح هذه التظاهرة إعطاء إشارة انطلاق برنامج شراكة وتعاون بين مركز التكوين الفلاحي العصري بشبدة (ولاية بن عروس) والمؤسسات التربوية، بهدف تنمية الحس البيولوجي لدى الأطفال والشباب، كما سيستمع الحضور بعرض شهادات حيّة لنساء وفتيات من الوسط الريفي نجحن في تغيير واقعهنّ، فضلا عن تنظيم ورشات حية حول تثمين النفايات والمحافظة على البيئة.



وأضاف البلاغ أنه سيتم كذلك تنظيم ورشة تفكير علميّة بمساهمة الرابطة الوطنية للنساء الباحثات للاتحاد الوطني للمرأة التونسية حول: "تأثير التغيرات المناخية على النساء العاملات في القطاع الى جانب تنظيم معرض لمنتوجات ايكولوجية من إنتاج مركز التكوين الفلاحي بشبدة مع معرض مفتوح لعرض وبيع منتوجات مركز شبده "من المنتج إلى المستهلك" .



