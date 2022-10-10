اريانة: ازدحام وتعطل حركة المرور نتيجة الاكتظاظ أمام محطات توزيع المحروقات

تشهد مختلف مداخل مدينة أريانة، منذ صباح اليوم الاثنين، ازدحاما وتعطلا لحركة المرور، بسبب اصطفاف السيارات أمام محطة البنزين الوحيدة التي يتوفر بها البنزين والكائنة في مفترق شارعي الحبيب بورقيبة وفرحات حشاد قرب عدد من المرافق العمومية مثل البريد التونسي والقباضة المالية ومقري الولاية والمعتمدية.





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وبدأت مشكلة انقطاع البنزين بأغلب محطات الوقود بأريانة منذ صباح امس الأحد، وعاين صحفي "وات" فقدان هذه المادة بكل محطات الوقود بالولاية مقابل توفر مادة المازوط.وقد تم عشية أمس الأحد تزويد محطة "عجيل" بوسط أريانة بالبنزين، سرعان ما نفذ بعد الضغط الشديد الذي شهدته المحطة كما نضبت مادة المازوطوعبر عدد من المواطنين ل"وات" عن امتعاضهم وتعطل مصالحهم، أما نتيجة فقدان المحروقات او تعطل حركة المرور.