جابر غنيمي: تحرير محاضر في حق عدد من ناقلي وتجار الأبقار

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، أمس الأحد، بتحرير عدة محاضر في حق عدد من ناقلي وتجار الأبقار لم تكن مرفوقة بشهادة الترقيم ووصل المسلك المؤشر من طرف مصالح الفلاحة، وفق المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد والناطق الرسمي بها جابر غنيمي.







وبين غنيمي ل"وات"، ان المحاضر جاءت من أجل نقل ومسك أبقار مجهولة المصدر خاضعة لقاعدة إثبات المصدر وفق القانون عدد95 المؤرخ في 18 اكتوبر 2005 المتعلق بتربية الماشية وبالإنتاج الحيواني والمنشور المشترك عدد 24 المؤرخ في 30 افريل 2018 المتعلق بالتصدي لظاهرة تهريب الأبقار و أحكام مجلة الديوانة



وأكد أن تحرير هذه المحاضر يأتي في إطار التصدي لتفشي لظاهرة تهريب قطيع الأبقار الى خارج حدود ارض الوطن و ما انجر عن ذلك من تناقص للثروة الحيوانية من الأبقار وتأثيراتها السلبية على منظومة الأمن الغذائي الوطني خاصة على مستوى النقص الكبير المسجل في اللحوم الحمراء والحليب في السوق.



وبين انه تم تأمين الأبقار لدى مصالح الفلاحة والأذن بتقديم الناقلين والتجار.



