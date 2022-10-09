وزارة الصناعة: ''لا يوجد أي ازمة حاليا او مستقبلا في توفر المحروقات في تونس

أكدت المكلفة بالاعلام في وزارة الصناعة والطاقة والمناجم منى زيات ضيف الله في تصريح لاذاعة شمس اف ام مساء يوم الأحد، انه لا يوجد أي ازمة حاليا او مستقبلا في توفر المحروقات في تونس.





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وأضافت ضيف الله أن كل المواد البترولية موجودة في جميع المحطات ولا داع للقلق واللهفة ، تعقيبا منها على ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، لصور و مقاطع فيديو تتحدث عن ازمة في توفر المحروقات داخل محطات الوقود بالعاصمة.وأشارت إلى وجود تاخير وبطء في تزود بعض المحطات وهو من المعتاد حدوثه خلال نهاية أسبوع.واقرت ان الشركة التونسية لتوزيع المواد البترول SNDP تقوم حاليا وفي كامل نهايات الاسبوع بتامين نقل المحروقات، لافتة إلى أنه بداية من الغد تعود الحركية عادية في كل المحطات.واكدت منى زيات ضيف الله ان وزيرة الصناعة ستعقد ندوة صحفية توضح فيها بالأرقام الوضعية الحالية لقطاع المحروقات في تونس.