تونس ُتتوج بلقب النسخة الثامنة للبطولة العربية العسكرية للتايكوندو

فازت تونس بلقب النسخة الثامنة للبطولة العربية العسكرية للتايكوندو، التي أختتمت مساء اليوم الأحد ، بقاعة رادس بعد أن تحصل المنتخب الوطني العسكري على 4 ميداليات ذهبية و (2) فضيتين وبروبرنزية واحدة (1).

يذكر أن حفل اختتام للبطولة العربية العسكرية للتايكواندو في نسختها الثامنة، جرى بحضور الفريق عبد المنعم بلعاتي المتفقد العام للقوات المسلحة.







وقد أحرز الميداليات الذهبية للمنتخب العسكري التونسي كل من الجندي اول بدر الدين القرميطي في وزن اقل من 74 كغ، والجندي متطوع جاسر العويني وزن اقل من 80 كغ، والجندي محمد امير في وزن أقل من 54كغ،

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و الجندي اول خالد عيسى في وزن اقل من 87 كغ .



وعادت المرتبة الثانية للبطولة لمنتخب الجزائر برصيد ( ذهبيتان وفضيتان وبرنزية واحدة) فيما أنهت المملكة العربية السعودية البطولة في المركز الثالث

( ذهبيتان وفضية واحدة وبرنزيتان)



وفي ما يلي الترتيب النهائي للبطولة

1-تونس

2-الجزائر

3-السعودية

4-ليبيا

5-سلطنة عمان

6-الكويت

7-الاردن

8-فلسطين





وقد أحرز الميداليات الذهبية للمنتخب العسكري التونسي كل من الجندي اول بدر الدين القرميطي في وزن اقل من 74 كغ، والجندي متطوع جاسر العويني وزن اقل من 80 كغ، والجندي محمد امير في وزن أقل من 54كغ،و الجندي اول خالد عيسى في وزن اقل من 87 كغ .وعادت المرتبة الثانية للبطولة لمنتخب الجزائر برصيد ( ذهبيتان وفضيتان وبرنزية واحدة) فيما أنهت المملكة العربية السعودية البطولة في المركز الثالث( ذهبيتان وفضية واحدة وبرنزيتان)1-تونس2-الجزائر3-السعودية4-ليبيا5-سلطنة عمان6-الكويت7-الاردن8-فلسطين