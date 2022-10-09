تونس ُتتوج بلقب النسخة الثامنة للبطولة العربية العسكرية للتايكوندو


Publié le Dimanche 09 Octobre 2022 - 21:29 قراءة: 0 د, 44 ث
      
فازت تونس بلقب النسخة الثامنة للبطولة العربية العسكرية للتايكوندو، التي أختتمت مساء اليوم الأحد ، بقاعة رادس بعد أن تحصل المنتخب الوطني العسكري على 4 ميداليات ذهبية و (2) فضيتين وبروبرنزية واحدة (1).
يذكر أن حفل اختتام للبطولة العربية العسكرية للتايكواندو في نسختها الثامنة، جرى بحضور الفريق عبد المنعم بلعاتي المتفقد العام للقوات المسلحة.


وقد أحرز الميداليات الذهبية للمنتخب العسكري التونسي كل من الجندي اول بدر الدين القرميطي في وزن اقل من 74 كغ، والجندي متطوع جاسر العويني وزن اقل من 80 كغ، والجندي محمد امير في وزن أقل من 54كغ،
..

.

و الجندي اول خالد عيسى في وزن اقل من 87 كغ .

وعادت المرتبة الثانية للبطولة لمنتخب الجزائر برصيد ( ذهبيتان وفضيتان وبرنزية واحدة) فيما أنهت المملكة العربية السعودية البطولة في المركز الثالث
( ذهبيتان وفضية واحدة وبرنزيتان)

وفي ما يلي الترتيب النهائي للبطولة
1-تونس
2-الجزائر
3-السعودية
4-ليبيا
5-سلطنة عمان
6-الكويت
7-الاردن
8-فلسطين


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 254502



..
...

En continu...

Toutes les news...
الأحد 09 أكتوبر 2022 | 13 ربيع الأول 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:19 17:53 15:22 12:14 06:21 04:55
Babnet
22°
 Babnet30° Babnet % 83 :الرطــوبة
تونــس Babnet22°
0.51 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
30°-2231°-2228°-2430°-2425°-22
  • Avoirs en devises
    23373,5

  • (7 oct )
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,24558 DT        1$ =3,27823 DT
  • Solde Compte du Trésor   (7 oct )   1662,8 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   