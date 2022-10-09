المستشفي الجهوي يجبنيانة يشرع في العمل بمنظومتي "المواعيد عن بُعد" و"خط الإنتظار" (وزارة الصحة)


Publié le Dimanche 09 Octobre 2022 - 23:06 قراءة: 0 د, 42 ث
      
أعلنت وزارة الصحة، عن انطلاق تنفيذ المشروع النّموذجي لرقمنة الخدمات الصحية بالمستشفي الجهوي بجبنيانة، وذلك من خلال الشروع في العمل بمنظومة "المواعيد عن بُعد" ومنظومة "خط الانتظار".


وأضافت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الأحد، أن هذا المشروع يهدف إلى "تحسين قدرة النّظام الصحّي على النّهوض بمتابعة المرضى والعمل على تحسين كامل مسار العناية بالمريض ومتابعته"، معلنة أنه يُنتظر أن يتمّ تعميم هذا المشروع النموذجي على باقي الدّوائر الصحية بولاية صفاقس، لتحسين الخدمات المسداة للمرضى.

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وكانت وزارة الصحة أعلنت منذ أفريل 2019، عن إطلاق منظومة العمل بمنظومة "التصرّف في المواعيد عن بعد"، على مستوى 12 مستشفى عموميا، على أن يتم تعميمها على كافة الهياكل الصحية، بداية من جويلية 2019.

وقامت الوزارة بتوفير البنية التحتية المعلوماتية الضرورية لتقريب الخدمات من المرضى، على مستوى 600 مركز صحة أساسية خلال سنة 2019 وتعميمها على بقية الهياكل خلال سنتي 2020-2021 بميزانية قدرها 15 مليون دينار.



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