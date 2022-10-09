اختتام الصالون الجهوي لنوادي الفنون التشكيلية الذي تواصل يومين بدار الثقافة بالصمار


Publié le Dimanche 09 Octobre 2022 - 22:20 قراءة: 0 د, 44 ث
      
اختتم مساء اليوم الاحد الصالون الجهوي لنوادي الفنون التشكيلية بدور الثقافة بتطاوين الذي تنظمه المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ايذانا بافتتاح الموسم الثقافي الجديد (2022.2023) بدار الثقافة بمدينة الصمار التي احتضنت فعالياته على مدى يومين (8 و 9 اكتوبر الجاري.


وكان تم صباح امس االسبت فتتاح معرض لانتاجات نوادي الفنون التشكيلية بدور الثقافة في الجهة كما تم تنظيم ندوة فكرية حول الفنون الجميلة والفنون الحرفية التقليدية تواصل تضمن برنامجها مداخلة اولى حول المنتوج الحرفي بولاية تطاوين بين ضرورة المحافظة ورهان التجديد ومداخلية ثانية حول الصناعات التقليدية بين الحرفي والفني.
وانتظمت بالتوازي اربع ورشات اهتمت الاولى بالرسم والثانية بالحرف العربي والثالثة بالرسكلة والرابعة بالتصوير الفتوغرافي اطرتها اساتذة مختصون,
وتميز الصالون بتنظيم خرجة تصويرية الى فضاء "سطح القمر" حيث افتحت ورشة تطبيقية في التصوير الفوتوغرافي.
ونظمت المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية مسابقة بين عشرة اعمال اولها في الصورة الفوتوغرافية والثانية حول الرسكلة الفنية والثالثة في الرسم ثلاثي الابعاد والرابعة في الفيديو.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 254499



..
...

En continu...

Toutes les news...
الأحد 09 أكتوبر 2022 | 13 ربيع الأول 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:19 17:53 15:22 12:14 06:21 04:55
Babnet
22°
 Babnet30° Babnet % 83 :الرطــوبة
تونــس Babnet22°
0.51 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
30°-2231°-2228°-2430°-2425°-22
  • Avoirs en devises
    23373,5

  • (7 oct )
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,24558 DT        1$ =3,27823 DT
  • Solde Compte du Trésor   (7 oct )   1662,8 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   