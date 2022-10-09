الترجي التونسي بطل افريقيا في كرة اليد


Publié le Dimanche 09 Octobre 2022 - 18:56 قراءة: 0 د, 19 ث
      
توج الترجي الرياضي التونسي اليوم في الحمامات ببطولة افريقيا للاندية البطلة لكرة اليد بعد فوزه على الزمالك المصري في نهائي البطولة بنتيجة 28-24
وهو لقب كاس مسابقة الابطال الافريقية الثاني من نوعه في تاريخ النادي .وكان فريق كرة اليد للترجي فاز بلقب ابطال افريقيا الاول عام 2013

وتوج الترجي التونسي منذ ثلاثة اسابيع بلقب بطل العرب على حساب نفس الفريق الزمالك المصري


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