داركو نوفيتش مدرب اتحاد المنستير: " كنا نستحق نتيجة التعادل صفر لصفر "


Publié le Dimanche 09 Octobre 2022 - 18:53 قراءة: 0 د, 36 ث
      
أكد مدرب الاتحاد الرياضي المنستير داركو نوفيتش في تصريح صحفي إثر المقابلة التي جمعت اليوم بالمركب الأولمبي مصطفي بن جنات بالمنستير الاتحاد الرياضي المنستيري بالأهلي المصري (0-1) ضمن ذهاب الدور التمهيدي الثاني لكاس رابطة ابطال إفريقيا لكرة القدم أنّ "اللاعبين لعبوا بشكل جيّد وطبقوا كل ما طلبنا منهم وكنا نستحق نتيجة التعادل صفر-صفر".


وأضاف أنّه ليس من السهل تقبل خسارة مماثلة إذ سجل الأهلي المصري هدفا في آخر لحظات الشوط الثاني معتبرا أنّ ذلك لعلّه ناتج عن قلة التجربة وقلة التركيز في اللحظات الأخيرة من المقابلة غير أنّه أكد أنّه فخور بالأداء الجيد للاعبيه والذين حاولوا التسديد في العديد من المرات.
وقال إنّ الاتحاد سيستعد لمقابلة الاياب بمصر بأفضل طريقة ممكنة وسيحاول الفريق تقديم مقابلة أحسن وتحقيق نتيجة جيّدة.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 254497



..
...

En continu...

Toutes les news...
الأحد 09 أكتوبر 2022 | 13 ربيع الأول 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:19 17:53 15:22 12:14 06:21 04:55
Babnet
23°
 Babnet30° Babnet % 83 :الرطــوبة
تونــس Babnet23°
2.06 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
30°-2331°-2327°-2330°-2228°-21
  • Avoirs en devises
    23373,5

  • (7 oct )
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,24558 DT        1$ =3,27823 DT
  • Solde Compte du Trésor   (7 oct )   1662,8 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   