داركو نوفيتش مدرب اتحاد المنستير: " كنا نستحق نتيجة التعادل صفر لصفر "

أكد مدرب الاتحاد الرياضي المنستير داركو نوفيتش في تصريح صحفي إثر المقابلة التي جمعت اليوم بالمركب الأولمبي مصطفي بن جنات بالمنستير الاتحاد الرياضي المنستيري بالأهلي المصري (0-1) ضمن ذهاب الدور التمهيدي الثاني لكاس رابطة ابطال إفريقيا لكرة القدم أنّ "اللاعبين لعبوا بشكل جيّد وطبقوا كل ما طلبنا منهم وكنا نستحق نتيجة التعادل صفر-صفر".







وأضاف أنّه ليس من السهل تقبل خسارة مماثلة إذ سجل الأهلي المصري هدفا في آخر لحظات الشوط الثاني معتبرا أنّ ذلك لعلّه ناتج عن قلة التجربة وقلة التركيز في اللحظات الأخيرة من المقابلة غير أنّه أكد أنّه فخور بالأداء الجيد للاعبيه والذين حاولوا التسديد في العديد من المرات.

وقال إنّ الاتحاد سيستعد لمقابلة الاياب بمصر بأفضل طريقة ممكنة وسيحاول الفريق تقديم مقابلة أحسن وتحقيق نتيجة جيّدة.



