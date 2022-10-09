نابل: استئناف الرفع والانزال لمراكب الصيد البحري بقليبية بعد ايجاد حل لاشكالية تعطل الرافعة المتنقلة (آمر ميناء قليبية)

استئنؤنفت عمليات الرفع والانزال لمراكب الصيد البحري بقليبية بعد إصلاح العطب الذي مسّ الرافعة المتنقلة، وفق ما أفاد به آمر ميناء قليبية عمر بالحاج صالح، اليوم الأحد، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء.







وأوضح المتحدّث أن اشكالية الرفع والانزال لمراكب الصيد البحري بميناء قليبية قد حلت بعد توصل المصالح الفنية لوكالة الموانئ وتجهيزات الصيد البحري بميناء قليبية بمساعدة الخلية الفنية لميناء الصيد البحري بصفاقس وبحارة ميناء قليبية، إلى إعادة اصلاح الرافعة القديمة الموجودة بالميناء.



وأشار بلحاج صالح إلى أن عملية انزال مراكب الصيد البحري بقليبية انطلقت منذ يومين بنسق حثيث وتم بعد انزال 20 مركب من بين 22 مركبا كانت رابضة بالميناء بهدف الصيانة لافتا إلى أن بحارة قليبية واجهوا خلال الأسبوعين الأخيرين اشكالية كبيرة في انزال مراكبهم ورفعها على غرار عديد الموانئ التونسية بعد أن أوقف المزود الاجنبي آلات الرفع والانزال الجديدة بسبب اشكاليات تعاقدية.

ولاحظ أن المصالح الفنية بالميناء التجأت إلى حل عملي تطلب تظافر جهود مختلف المتدخلين في الميناء من بحارة ومصالح فنية وادارة مركزية وذلك باصلاح الرافعة القديمة المتنقلة الموجودة بالميناء وصيانتها وبفتح فتح ممر جديد لانزال المراكب التي كانت عالقة بالميناء، بحوض الميناء من اجل الصيانة.

وقال " لقد استبشر بحارة قليبية بالتوصل إلى هذا الحل خاصة بعد أن ساهم في فك عزلة البحارة وفي استئنافهم لنشاطهم في موسم صيد سمك البوسيف".



