وزيرة العدل تؤدي زيارة الى السجن المدني بسليانة وتعاين به ظروف الايداع والاعاشة

ادت وزيرة العدل ليلى جفال امس السبت زيارة غير معلنة الى السجن المدني بسليانة عاينت خلالها كافة الاجنحة واطلعت على ظروف الايداع والاعاشة بالسجن ومدى توفر المواد الغذائية وجودة الوجبات، كما تحادثت مع عدد هام من المودعين وتفاعلت مع مشاغلهم وطلباتهم خاصة المتعلقة بكبار السن والحالات الصحية والاجتماعية





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واشار بلاغ صادر اليوم الاحد عن وزارة العدل ان وزيرة العدل وعلى اثر ما عاينته من اكتظاظ بسجن سليانة، اذنت ببرنامج خصوصي لنقلة عدد من المودعين الى السجن المدني بالسرس، بالاضافة الى ضرورة العمل في اسرع الاجال على تفعيل العقوبات البديلة وبدائل الاحتفاظ وخاصة السوار الالكتروني علاوة على تعزيز دور مكاتب المصاحبة وقاضي تنفيذ العقوبات تماشيا مع برامج التطوير والاصلاح التي انطلقت فيها الوزارة.واطلعت وزيرة العدل خلال الزيارة على فضاء التأهيل وورشات التكوين بالسجن على غرار ورشات الاعلامية وتعليم الكبار والحلاقة وصنع الحلويات والاليمنيوم وقاعة المطالعة وورشة الخياطة المتخصصة في خياطة العلم التونسي، واذنت الوزيرة بدعم هذه الورشات واحداث وحدة نموذجية في خياطة العلم الوطني وفق معايير ومواصفات جودة عالية وتعميمها على بعض الوحدات السجنية الاخرى لما للعلم من رمزية في تعزيز الروح الوطنية واعلاء قيم المواطنة.وادت ليلى جفال زيارة الى المصحة السجنية وتابعت مدى توفر الخدمات الطبية وشبه الطبية وصيدلية السجن، واكدت الوزيرة على ضرورة تسريع اجراءات التعاقد وانتداب الاطارات الطبية وشبه الطبية، ودعم التجهيزات الطبية بالمصحة بالاضافة الى مزيد العناية بظروف عمل الاطارات والاعوان بالوحدات السجنية.كما عاينت فضاء الزيارة والقاعة المخصصة للمحامين بالاضافة الى قاعة المحاكمة عن بعد، وتم التأكيد على ضرورة مزيد تفعيل هذه الالية والترفيع في نسق اعتماد جلسات المحاكمة عن بعد طالما توفرت القاعات المجهزة بالمعدات في عدد هام من السجون والمحاكم.