تنظيم أوّل منتدى يعنى بتنمية سياحة الرحلات البحرية في صفاقس

ينتظم المنتدى الأول حول تنمية سياحة الرحلات البحرية بمدينة صفاقس، الثلاثاء 11 أكتوبر 2022، وفق ما أعلنت عنه، الأحد، جمعيّة صفاقس الدولية.





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وقامت صفاقس الدولية، التّي تجمع كل الهياكل الاقتصادية بالمدينة (اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ومؤسسات المواطنة التونسيّة وغرفة الصناعة والتجارة بصفاقس واتحاد الصناعات الصغرى والمتوسطة ومركز الاعمال والقطب التكنولوجي بصفاقس وجامعة صفاقس...)، بإطلاق المشروع منذ عدّة أشهر "لجعل صفاقس مجمع للرحلات البحرية لكامل منطقة الجنوب التونسي".ويعد ديوان البحرية التجاريّة والموانىء الشريك في تنظيم المنتدى وقد تجسّدت هذه الشراكة من خلال حضور صفاقس بجناح الديوان بصالون التجارة البحرية بمالاغا بإسبانيا، وهو بداية الترويج لمدينة صفاقس ومينائها التجاري كوجهة مستقبلية للرحلات البحرية الدولية."سيكون ميناء صفاقس بمثابة بوابة لمواقع استثنائية في تونس، من مدينة صفاقس إلى موروث سبيطلة ومسرح اللجم إلى واحات قابس دون أن ننسى جزر قرقنة"...وتمّ الإعلان، عن حضور دولي، ضمن فعاليات المنتدى في دورته الأولى، على غرار بينو موزولينو، رئيس ومدير عام السلطات المينائية بروما-سيفاتيفيشيا، الذي سيعرض مدى تقدم نشاطات الرحلات البحرية بين إيطاليا وتونس، وسيتولى فريديريك بارتي، ممثل شركة الرحلات البحرية "سيلفرسي"، طرح الانتظارات من جعل صفاقس محطة منتظمة لرسو الرحلات البحرية الى جانب كارولين فالدييه، الخبيرة في سياحة الرحلات البحرية، التّي ستقدم الأدوات الللازمة لجعل صفاقس وجهة أساسية في المتوسط.وينتظم منتدى صفاقس الأوّل حول تنمية الرحلات البحرية تحت إشراف وزارتي النقل والسياحة.