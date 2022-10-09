فقدان الاتصال بمركب صيد بحري ساحلي على متنه ثلاثة بحارة غادروا ميناء سوسة منذ الخميس الماضي

أكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بسوسة حسان اللطيف، اليوم الأحد، تواصل فقدان الاتصال بمركب صيد بحري ساحلي على متنه ثلاثة بحارة غادروا ميناء الصيد البحري بسوسة منذ يوم الخميس الماضي.







ودعا اللطيف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، السلط المعنية إلى الشروع في البحث عن البحارة المفقودين الذين كان من المفترض أن يعودوا إلى ميناء الصيد البحري بسوسة في اليوم الموالي أي يوم الجمعة الماضي.



يذكر أن المنطقة البحرية للحرس البحري بسوسة لم تتلقى الى حدود صباح اليوم الأحد أي إشعار أو إعلام بفقدان البحارة الثلاثة، وفق ما أكده ل/وات/ مصدر أمني من الحرس البحري.





