تطور عدد المخالفات الاقتصادية في تونس بنسبة 57 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022

أفضت حصيلة العمليات الرقابية المنجزة من طرف جهاز المراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات خلال الأشهر التسعة الأولى من هذه السنة الى رفع 77672 مخالفة مقابل 49343 مخالفة في نفس الفترة من السنة الفارطة بتطور بنسبة تقارب 57 بالمائة.





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وتأتت هذه المخالفات إثر تنفيذ مختلف فرق المراقبة ل 518886 زيارة تفقد مقابل 335305 زيارة في الفترة نفسها من العام المنقضي بزيادة بنسبة 55 بالمائة بحسب معطيات استقتها (وات) من وزارة التجارة.وأكدت الوزارة ان الفرق الرقابية واصلت تنفيذ مختلف البرامج الوطنية لمقاومة الاحتكار والمضاربة والتصدي لتهريب المنتوجات الأساسية والمواد المدعمة في كامل تراب الجمهورية.وشملت تدخلاتها المشتركة وحدات الصنع وفضاءات الخزن ومحلات البيع بالجملة والتفصيل وحركية وسائل النقل عبر الطرقات.وقد توزعت المخالفات المرفوعة على 23805 مخالفات في التجاوزات السعرية والاحتكارية بنسبة تطور 111 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.وزادت المخالفات المتعلقة بشفافية ونزاهة المعاملات بنسبة 45 بالمائة اذ تم رفع 40984 مخالفة الى اواخر سبتمبر الفارط.وفي يتعلق بالمخالفات المتصلة بالتلاعب بالمواد المدعمة فقد رفعت فرق المراقبة الاقتصادية خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام 1394 مخالفة اقتصادية.وعلى مستوى القطاعات فقد أظهرت حصيلة العمل الرقابي رفع 30410 مخالفات في المنتوجات الفلاحية الطازجة بزيادة بنسبة 53 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة للعام المنقضي.كما تم رفع 26476 مخالفة في المواد الغذائية العامة والتي تطورت أيضا بنسبة 106 بالمائة مقارنة بذات الفترة من عام 2021 الى جانب تسجيل 20786 مخالفة اقتصادية في المواد الصناعية والخدمات.وفيما يتعلق بأهم المحجوزات، فقد تمكنت مختلف فرق المراقبة الاقتصادية خلال الأشهر التسعة الاولى من هذا العام من حجز 3662 طنا مشتقات حبوب مدعمة و357 طنا من مادة السكر المدعم و309 ألاف لتر زيت نباتي مدعم الى جانب أكثر من مليوني مليون لتر من مواد غذائية مختلفة.وفي سياق متصل تم حجز 1595 طنا من مواد علفية و1205 أطنان اسمدة علاوة على 7833 طنا من الخضر والغلال وكذلك 110 أطنان دواجن ولحوم وأسماك، 2ر2 مليون بيضة.وتعلقت المحجوزات أيضا ب 473 ألف علبة تبغ و1ر3 مليون قطعة مواد مختلفة.