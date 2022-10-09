ارتفاع عدد المنتدبين في اطار التعاون الفني بنسبة 71 بالمائة الى حدود اوت الماضي والتعليم والصحة اكثر الاختصاصات المطلوبة

سجل عدد المنتدبين في اطار التعاون الفني خلال الفترة المتراوحة من جانفي الى اوت 2022، ارتفاعا بنسبة 71,6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021، حسب ما كشفته معطيات نشرتها الوكالة التونسية للتعاون الفني.





..



.

وقد بلغ عدد المنتدبين خلال ال8 اشهر الاولى من السنة الحالية ما يزيد عن 2290 منتدبا مقابل 1336 منتدبا خلال الفترة ذاتها من السنة المنقضية.وكشفت ذات الارقام ان الدول العربية قد استقطبت لوحدها 975 منتدبا (42 بالمائة) اغلبهم في قطاع التعليم بمختلف مراحله (الابتدائي والثانوي والعالي) ب333 منتدبا وقطاع الصحة ب256 منتدبا (25 طبيب اختصاص و3 طب عام و228 اطار شبه طبي) .وسجلت الوكالة عددا جمليا للمنتدبين الى حدود اوت الماضي 21934 شخصا استحوذ قطاع التعليم على نصيب الاسد منهم ب9091 منتدبا اغلبهم في الدول العربية (7320 منتدبا) يليه قطاع الصحة ب6028 منتدبا 3289 منهم في الدول العربية و2127 منتدبا في البلدان الاوروبية.واشارت الوكالة ان عدد المترشحين المسجلين في سجلاتها قد بلغ الى حدود جويلية 2022 حوالي 26380 مترشحا يمثلون عديد الاختصاصات المهنية.