بنزرت: إحباط 3عمليات هجرة غير نظامية عبر سواحل منطقة سجنان، والقبض على 19شخصا


Publié le Dimanche 09 Octobre 2022 - 14:38 قراءة: 0 د, 43 ث
      
تمكنت الوحدة العائمة لمصالح الإرشاد البحري التابعة للحرس البحري ببنزرت ، ليلة أمس السبت من إحباط 3عمليات هجرة غير شرعية عبر سواحل منطقة سجنان والقاء القبض على 19شخصا جميعهم يحملون الجنسية التونسية ،و من ضمنهم امرأة، بحسب ما افاد به مراسل (وات) مصدر محلي مسؤول..


وأوضح المصدر ذاته أن مصالح الارشاد البحري ببنزرت التابعة لمنطقة الحرس البحري تولت القاء القبض على العناصر التسع عشرة على متن مركبين في المنطقة البحرية الواقعة بين شاطئ لوكا ومنطقة جالطة البحرية .

كما تمكنت ذات المصالح الأمنية اثر عمليات تمشيط وتحريات من حجز مركب وعدد من التجهيزات بمدجنة واقعة بمنطقة زيلية من عمادة ام مادن كان أصحابها بصدد إعدادها لترتيب عملية هجرة غير نظامية نحو السواحل الايطالية .

وأضاف المصدر نفسه أنه تم فتح بحث في الغرض لمعرفة أطراف العملية الثالثة ، بالتوازي مع تسليم العناصرالذين القي عليهم القبض للمصالح الامنية ذات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم.

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