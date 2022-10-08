كاس تونس لكرة الطائرة (موسم 2021-2022): النجم الساحلي يفوز على النادي الصفاقسي 3-صفر و يلاقي الترجي الرياضي في النهائي


Publié le Samedi 08 Octobre 2022 - 19:39 قراءة: 0 د, 32 ث
      
تاهل النجم الساحلي الى الدور النهائي لكاس تونس للكرة الطائرة موسم 2021-2022 بعد فوزه اليوم السبت على النادي الصفاقسي بقاعة الرائد البجاوي بصفاقس بنتيجة 3-صفر ( تفاصيلها 25-21 و 25-21 و 25-20 ) وذلك في اطار مباراة الدور نصف النهائي المعادة.


وكانت مباراة النادي الصفاقسي و النجم الساحلي قد توقفت بتاريخ 24 افريل المنقضي بقرار من حكمي المباراة اثر احداث العنف و الشغب التي عرفتها المباراة انذاك, لتقرر الجامعة التونسية لكرة الطائرة اعادة اللقاء بين الفريقين.
وسيلتقي النجم الساحلي الترجي الرياضي في المباراة النهائية للكاس يوم الجمعة 14 اكتوبر الجاري بالقاعة المتعددة الاختصاصات برادس انطلاقا من الساعة الخامسة و النصف مساء (س 17 و 30 دق).

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