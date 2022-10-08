البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: نتائج مباريات الجولة الخامسة

في ما يلي نتائج الجولة الخامسة من منافسات المرحلة الاولى للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة و التي دارت مساء اليوم السبت :







قاعة القرجاني

النادي الافريقي-اتحاد الانصار 83-59

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قاعة الزهراء

الزهراء الرياضية-النجم الساحلي 55-65

قاعة بوهيمة رادس

النجم الرادسي-شبيبة المنازه 85-78

قاعة بئر شلوف نابل

الملعب النابلي-الدالية الرياضية بقرمبالية 74-71

قاعة مزالي بالمنستير

الاتحاد المنستيري-شبيبة القيروان 80-51





الترتيب ن ل

1-النادي الافريقي 10 5

-الملعب النابلي 10 5

3-الاتحاد المنستيري 9 5

4-النجم الساحلي 8 5

5-الزهراء الرياضية 6 5

6-شبيبة المنازه 5 4

--شبيبة القيروان 5 5

--النجم الرادسي 5 4

9-اتحاد الانصار 4 4

10-الدالية الرياضية 3 3



قاعة القرجانيالنادي الافريقي-اتحاد الانصار 83-59قاعة الزهراءالزهراء الرياضية-النجم الساحلي 55-65قاعة بوهيمة رادسالنجم الرادسي-شبيبة المنازه 85-78قاعة بئر شلوف نابلالملعب النابلي-الدالية الرياضية بقرمبالية 74-71قاعة مزالي بالمنستيرالاتحاد المنستيري-شبيبة القيروان 80-511-النادي الافريقي 10 5-الملعب النابلي 10 53-الاتحاد المنستيري 9 54-النجم الساحلي 8 55-الزهراء الرياضية 6 56-شبيبة المنازه 5 4--شبيبة القيروان 5 5--النجم الرادسي 5 49-اتحاد الانصار 4 410-الدالية الرياضية 3 3