البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: نتائج مباريات الجولة الخامسة


Publié le Samedi 08 Octobre 2022 - 19:33 قراءة: 0 د, 30 ث
      
في ما يلي نتائج الجولة الخامسة من منافسات المرحلة الاولى للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة و التي دارت مساء اليوم السبت :


قاعة القرجاني
النادي الافريقي-اتحاد الانصار 83-59
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قاعة الزهراء
الزهراء الرياضية-النجم الساحلي 55-65
قاعة بوهيمة رادس
النجم الرادسي-شبيبة المنازه 85-78
قاعة بئر شلوف نابل
الملعب النابلي-الدالية الرياضية بقرمبالية 74-71
قاعة مزالي بالمنستير
الاتحاد المنستيري-شبيبة القيروان 80-51


الترتيب ن ل
1-النادي الافريقي 10 5
-الملعب النابلي 10 5
3-الاتحاد المنستيري 9 5
4-النجم الساحلي 8 5
5-الزهراء الرياضية 6 5
6-شبيبة المنازه 5 4
--شبيبة القيروان 5 5
--النجم الرادسي 5 4
9-اتحاد الانصار 4 4
10-الدالية الرياضية 3 3

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