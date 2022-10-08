مدرب الاتحاد المنستيري: ساعون لتقديم مباراة جيدة امام الاهلي المصري

أكد مدرب الاتحاد الرياضي المنستيري الصربي داركو نوفيتش ظهر اليوم السبت خلال ندوة صحفية عقدت بالمركب الأولمبي مصطفي بن جنات بالمنستير استعداده فريق عاصمة الرباط لتقديم اداء جيد وتحقيق نتيجة طيبة في مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني من رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم التي تجمع غدا الاتحاد الرياضي المنستيري بنظيره نادي الأهلي المصري بالملعب الأولمبي مصطفي بن جنات انطلاقا من الساعة الثالثة ظهرا (س 15).







وأضاف داركو نوفيتش أنّها "مباراة تاريخية وسنحاول أن نلعب مقابلة جيّدة من خلال محاولة بلوغ شباك المنافس وتحقيق نتيجة ايجابية تسمح لنا خوض مباراة الاياب في مصر باريحية معنوية"..



واعتبر اللاعب حسام تقا من جهته "أنّ مقابلة الغد لن تكون سهلة امام منافس يتمتع بخبرة كبيرة في المنافسات القارية ولهذا ستكون الاولوية عدم قبول هدف في مباراة الغد واتباع خطة لعب ذكية اللعب من اجل الخروج بنتيجة ايجابية قبل اتمام المهمة في لقاء الاياب في القاهرة".



