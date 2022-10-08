أربعة أفلام قصيرة تتنافس على جائزتي النسخة التاسعة لمسابقة "خطوات" Ciné Par'Court

تتنافس أربعة أفلام قصيرة على جائزتي النسخة التاسعة لمسابقة "خطوات" Ciné Par’Court ، التي ستقام يوم 12 أكتوبر الجاري بمسرح الجهات في مدينة الثقافة بالعاصمة، وينظمها المركز الوطني للسينما والصورة، بدعم من معهد "غوته" الألماني بتونس.





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وتتضمن قائمة الأفلام التي سيقع عرضها كل من فيلم "إليك" و"هاهي" و"وحلة" و"يؤجل هذا الحفل لأسباب وثائقية". وسيتمّ اختيار أفضل فيلمين لتتويجهما بجائزتي "المشاركة في مهرجان الفيلم القصير ببرلين" و "المشاركة في مهرجان ماد فيلم بروما".وتمت خلال عملية إنجاز هذه الأشرطة، مرافقة مجموعة من الشبان الموهوبين في السينما لمدة سبعة أشهر، تلقوا خلالها سبع دورات تكوينية من قبل محترفين في السينما في مجال الإخراج والكتابة السينمائية والصورة والمونتاج وغيرها.وحظي المشاركون بحرية اختيار موضوع الفيلم من قبل المنظمين، بهدف فسح المجال لهم للتعبير والإبداع السينمائي دون قيود.وتستهدف مسابقة "خطوات" الطلبة وخريجي المعاهد التونسية للسينما والفنون والسمعي البصري، وكذلك السينمائيين الهواة الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة، والذين لم تتسنّ لهم فرصة إخراج فيلم قصير في إطار مهني.