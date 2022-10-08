كاس الاتحاد الافريقي - النادي الصفاقسي من اجل التمهيد للتاهل للدور المقبل

يتبارى النادي الصفاقسي غدا الاحد مع فريق فاسيل كينيما الاثيوبي في ذهاب الدور التميهيدي الثاني لمسابقة كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم

وكان الفريق تحول امس الى اثيوبيا في رحلة طويلة عبر القاهرة قبل استئناف الرحلة إلى مطار أديس أبابا ومنه، عن طريق رحلة طائرة داخلية، إلى مطار باهير دار حيث سيقيم النادي استعدادا لخوض المباراة .





وكان الفريق اجرى امس حصة تدريبية اولى على أن يجري حصة تدريبية ثانية اليوم السبت على أرضية الملعب الذي سيحتضن المباراة.



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ويسعى النادي الصفاقسي الذي يملك رصيدا ثريا من التتويجات بلقب المسابقة الى تحقيق نتيجة ايجابية امام فريق مغمر على المستوى القاري تجعله يخوض لقاء الاياب بافضل حظوظ التاهل للدور المقبل

وتحول النادي الصفاقسي بمعنويات عالية بعد ان سبق له التتويج بكاس تونس بفريق شاب . وخاض الفريق مباراة ودية منذ خمسة ايام فاز فيها على مكارم المهدية 4-1



وقال مدرب النادي الصفاقسي كريم دلهوم في تصريح نقلته صفحة النادي " ان اللاعبين جاهزون لخوض المباراة رغم مشاق السفر بعد رحلة طويلة . واكد على ان الفريق مدعو لفرض طريقه لعبه من اجل تحقيق نتيجة ايجابية.



وينتظر ان يعول المدرب كريم دلهوم على التشكيلة التالية /

أيمن دحمان / محمد النصراوي / علاء غرام / محمود غربال / محمد عزيز السايحي / شادي الهمامي / عبد الله العامري / فارس ناجي / أشرف الحباسي / حسين علي / اسماعيل دياكيتاي



وكان الفريق اجرى امس حصة تدريبية اولى على أن يجري حصة تدريبية ثانية اليوم السبت على أرضية الملعب الذي سيحتضن المباراة.ويسعى النادي الصفاقسي الذي يملك رصيدا ثريا من التتويجات بلقب المسابقة الى تحقيق نتيجة ايجابية امام فريق مغمر على المستوى القاري تجعله يخوض لقاء الاياب بافضل حظوظ التاهل للدور المقبلوتحول النادي الصفاقسي بمعنويات عالية بعد ان سبق له التتويج بكاس تونس بفريق شاب . وخاض الفريق مباراة ودية منذ خمسة ايام فاز فيها على مكارم المهدية 4-1وقال مدرب النادي الصفاقسي كريم دلهوم في تصريح نقلته صفحة النادي " ان اللاعبين جاهزون لخوض المباراة رغم مشاق السفر بعد رحلة طويلة . واكد على ان الفريق مدعو لفرض طريقه لعبه من اجل تحقيق نتيجة ايجابية.وينتظر ان يعول المدرب كريم دلهوم على التشكيلة التالية /أيمن دحمان / محمد النصراوي / علاء غرام / محمود غربال / محمد عزيز السايحي / شادي الهمامي / عبد الله العامري / فارس ناجي / أشرف الحباسي / حسين علي / اسماعيل دياكيتاي