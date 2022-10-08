مباراة الصعود 1: الترجي الجرجيسي يتاهل الى المباراة الحاسمة مع نجم المتلوي

تاهل الترجي الرياضي الجرجيسي مساء اليوم السبت الى المباراة الفاصلة المقررة مع نجم المتلوي لتحديد اسم الفريقي الذي سينضم للمجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم موسم 2022-2023 وذلك عقب فوزه بملعب الطيب المهيري بصفاقس على نادي حمام الانف في مباراة الباراج الاولى بنتيجة 3-1.







وجاءت اهداف الترجي الجرجيسي بفضل منصور المرايحي (8) وعزيز الجرو(60) و اشرف الجبري (89) بينما تحقق الهدف الوحيد لنادي حمام الانف عن طريق اللاعب اسامة البجاوي (4).



ووقف اللاعبون وكافة الحضور بملعب الطيب المهيري بصفاقس دقيقة صمت قبل انطلاق المباراة ترحما على ضحايا حادثة غرق مركب هجرة غير نظامية بسواحل جرجيس.



وسيلاقي الترجي الجرجيسي الاسبوع القادم نجم المتلوي في الباراج الحاسم من اجل معرفة اسم الفريق الذي سينضم للمجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.



