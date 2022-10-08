بطولة الرابطة الاولى : النتائج والهدافون

في ما يلي نتائج وهدافو مباريات الدفعة الاولى من مباريات المجموعة الاولى لحساب الجولة الافتتاحية للمرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي دارت مساء اليوم السبت:







المجموعة الاولى:

السبت 8 اكتوبر 2022

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في الشابة

هلال الشابة 3 زياد العونلي (دق8)/سعد الدين حمدي (27)/فؤاد التيمومي(47) ض ج

النادي البنزرتي صفر



في باردو الهادي النيفر

الملعب التونسي 2 دومينيك ميندي (4)/بلال الماجري (11)

امل حمام سوسة صفر



في حمام سوسة

النجم الساحلي 2 فيني بونغونغا (16)/حسام بن علي (62)

اتحاد تطاوين 1 محمد الماجري (52)



الجمعة 7 اكتوبر 2022

المجموعة الثانية :

في احمد خواجة المهدية

مستقبل الرجيش صفر

مستقبل سليمان صفر

في بن قردان

اتحاد بنقردان 1 رفيق الكامرجي (90 زائد2)

اولمبيك سيدي بوزيد صفر











المجموعة الاولى:السبت 8 اكتوبر 2022في الشابةهلال الشابة 3 زياد العونلي (دق8)/سعد الدين حمدي (27)/فؤاد التيمومي(47) ض جالنادي البنزرتي صفرفي باردو الهادي النيفرالملعب التونسي 2 دومينيك ميندي (4)/بلال الماجري (11)امل حمام سوسة صفرفي حمام سوسةالنجم الساحلي 2 فيني بونغونغا (16)/حسام بن علي (62)اتحاد تطاوين 1 محمد الماجري (52)الجمعة 7 اكتوبر 2022المجموعة الثانية :في احمد خواجة المهديةمستقبل الرجيش صفرمستقبل سليمان صفرفي بن قرداناتحاد بنقردان 1 رفيق الكامرجي (90 زائد2)اولمبيك سيدي بوزيد صفر