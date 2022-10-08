بطولة الرابطة الاولى : النتائج والهدافون

في ما يلي نتائج وهدافو مباريات الدفعة الاولى من مباريات المجموعة الاولى لحساب الجولة الافتتاحية للمرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي دارت مساء اليوم السبت:
المجموعة الاولى:
السبت 8 اكتوبر 2022
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في الشابة
هلال الشابة 3 زياد العونلي (دق8)/سعد الدين حمدي (27)/فؤاد التيمومي(47) ض ج
النادي البنزرتي صفر
في باردو الهادي النيفر
الملعب التونسي 2 دومينيك ميندي (4)/بلال الماجري (11)
امل حمام سوسة صفر
في حمام سوسة
النجم الساحلي 2 فيني بونغونغا (16)/حسام بن علي (62)
اتحاد تطاوين 1 محمد الماجري (52)
الجمعة 7 اكتوبر 2022
المجموعة الثانية :
في احمد خواجة المهدية
مستقبل الرجيش صفر
مستقبل سليمان صفر
في بن قردان
اتحاد بنقردان 1 رفيق الكامرجي (90 زائد2)
اولمبيك سيدي بوزيد صفر
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