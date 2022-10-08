بطولة إفريقيا للأندية البطلة لكرة اليد(سيدات) : نادي الابيار الجزائري ينهي البطولة بالمرتبة السادسة

انهى نادي الأبيار الجزائري مشاركته في منافسات بطولة افريقيا للاندية البطلة (سيدات) لكرة اليد التي يسدل عنها الستار غدا الاحد بتونس بالمرتبة السادسة, عقب خسارته اليوم السبت بتونس أمام نادي فاب الكاميروني بنتيجة 25-28.









وفي اللقاء الترتيبي الثاني من أجل احتلال المراتب ال7 وال8, تفوق نادي الإسكان من كوت ديفوار أمام تي كا سي الكاميروني (26-23).

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النتائج الفنية لمباريات اليوم السبت :

مباراة ترتيبية 7-8:

نادي الإسكان (كوت ديفوار) - تي كا سي (الكاميرون) 26-23

مباراة ترتيبية 5-6:

نادي الابيار (الجزائر) - فاب (الكاميرون) 25-28



الأحد 9 أكتوبر:

مباراة ترتيبية 3-4:

نادي دي جي اس بي (الكونغو) - نادي الرياضة النسائية بالمكنين



النهائي:

بريميرو أغوستو (أنغولا) - بترو أتليتيكو (أنغولا)









وفي اللقاء الترتيبي الثاني من أجل احتلال المراتب ال7 وال8, تفوق نادي الإسكان من كوت ديفوار أمام تي كا سي الكاميروني (26-23).نادي الإسكان (كوت ديفوار) - تي كا سي (الكاميرون) 26-23مباراة ترتيبية 5-6:نادي الابيار (الجزائر) - فاب (الكاميرون) 25-28نادي دي جي اس بي (الكونغو) - نادي الرياضة النسائية بالمكنينبريميرو أغوستو (أنغولا) - بترو أتليتيكو (أنغولا)