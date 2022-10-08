الجامعة العامة للصحة تتفق مع الوزارة على اسئتناف عمل لجنة صياغة القانون الأساسي والتسريع في ترسيم الأعوان الوقتيين والمتعاقدين

توصلت الجامعة العامة للصحة، إلى اتفاق مع وزارة الصحة حول عدد من المطالب على رأسها استئناف عمل اللجنة الخاصة بصياغة القانون الأساسي لأعوان الصحة بداية من الاثنين القادم، وذلك خلال جلسة انعقدت، أمس الجمعة، بمقر الوزارة.

وستصدر الوزارة طبقا للاتفاق، مدونة الوظائف الخاصة بأعوان المساندة الصحية في الرائد الرسمي، وتعهدت بالتسريع في ترسيم المتعاقدين والوقتيين على أن تتولى لجنة مختصة اتمام عملية الترسيم، وفق بلاغ نشرته الجامعة اليوم السبت.







وينص الاتفاق على التسريع في إصدار نتائج الترقية بالملفات لمختلف الأسلاك والتسريع بإصدار الأمر المتعلق بمنحة العودة المدرسىية للأساتذة شبه الطبيين.

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وستنعقد بموجب الاتفاق، الورشة التقنية بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة والجامعة العامة للصحة من أجل ربط المسار المهني بالمسار العلمي وفتح الافاق للعاملين بالقطاع الصحي.

وسيقع بعث ديوان الخدمات الاجتماعية لفائدة أعوان وإطارات الصحة وإحداث إدارة الشؤون العلاجية والتمريض بالادارة المركزية.



وتعهدت الوزارة بدراسة منحة الأقسام الثقيلة وبالعمل على تحيين الامر 1178 لسنة 1985 المتعلق بالمهن الشاقة قصد إدراج الشعب الجديدة المحدثة.

وأكدت الجامعة العامة للصحة أنه سيتم استئناف حركة النقل الوطنية وفتح مناظرة في الغرض لفائدة الإطارات شبه الطبية في صيف 2023.

وحضر الجلسة على رأس الوفدين وزير علي المرابط و الأمين العام المساعد باتحاد الشغل المكلف بالوظيفة العمومية محمد الشابي.









وينص الاتفاق على التسريع في إصدار نتائج الترقية بالملفات لمختلف الأسلاك والتسريع بإصدار الأمر المتعلق بمنحة العودة المدرسىية للأساتذة شبه الطبيين.وستنعقد بموجب الاتفاق، الورشة التقنية بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة والجامعة العامة للصحة من أجل ربط المسار المهني بالمسار العلمي وفتح الافاق للعاملين بالقطاع الصحي.وسيقع بعث ديوان الخدمات الاجتماعية لفائدة أعوان وإطارات الصحة وإحداث إدارة الشؤون العلاجية والتمريض بالادارة المركزية.وتعهدت الوزارة بدراسة منحة الأقسام الثقيلة وبالعمل على تحيين الامر 1178 لسنة 1985 المتعلق بالمهن الشاقة قصد إدراج الشعب الجديدة المحدثة.وأكدت الجامعة العامة للصحة أنه سيتم استئناف حركة النقل الوطنية وفتح مناظرة في الغرض لفائدة الإطارات شبه الطبية في صيف 2023.وحضر الجلسة على رأس الوفدين وزير علي المرابط و الأمين العام المساعد باتحاد الشغل المكلف بالوظيفة العمومية محمد الشابي.