الوكالة الوطنية لحماية المحيط تطلق قريبا دليلا بيئيا جديدا حول التلوث الهوائي

أعلنت الوكالة الوطنية لحماية المحيط، السبت، أنها بصدد إعداد دليل بيئي جديد ستطلقه قريبا حول التلوث الهوائي وهو الأول من نوعه في تونس.





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وسيتناول الدليل البيئي الجديد بالدرس، وفق بلاغ صادر عن الوكالة، أغلب الأنشطة المتسببة في انبعاث الروائح المزعجة، كما سيمكن من تحديد مختلف التجهيزات الضرورية لقيس هذا التلوث.ويعرف الدليل البيئي بمختلف التقنيات الفعالة للحد من الروائح وأبرز المستلزمات الفنية الضرورية لإنجاح مشاريع الحد من هذه الانبعاثات مع تقدير القيمة المالية لهذه الاستثمارات.وسيتم توزيع هذا الدليل البيئي المتعلق بالحد من الروائح الكريهة قريبا وسيسمح للشركات المهتمة إلى الوصول إلى تقنيات الحد من التلوث المرتبط بالروائح لا سيما وان هذا النوع من التلوث يتسبب في ازعاج كبير اليوم بالعديد من مناطق تونس، بحسب المصدر ذاته.يشار إلى أن الدليل البيئي الجديد حول التولث الهوائي يندرج في إطار مشروع برنامج الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وتمويل الطاقة الممول من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية.ويساعد برنامج الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية الفاعلين في القطاع الخاص على الاستثمار في إدارة الطاقة وحماية البيئة وتشجيع المؤسسات المالية المحلية على تمويلها.