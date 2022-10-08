صفاقس: إجراء 130 عملية جراحية لاستئصال ماء العين لفائدة مرضى من ذوي الدخل المحدود

توّجت الأيام الجراحية على ماء العين التي نظمها نادي "الليونس صفاقس طينة" وقسم طب العيون بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس على مدى الخمسة أيام الماضية (من 3 إلى 7 اكتوبر الجاري) بإجراء 130 عملية جراحية لاستئصال ماء العين لفائدة مرضى من ذوي الدخل المحدود من مختلف معتمديات الجهة ممن طالت مدة انتظارهم للانتفاع بهذا التدخل.





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ويأتي تنظيم هذه الأيام، احتفالا باليوم العالمي للإبصار وأسبوع العمل الاجتماعي للبصر الذي تحتفل به نوادي "الليونس" على مستوى العالم منذ سنة 1988 ودعم التعاون بين الهياكل العمومية ومنظمات المجتمع المدني لمساعدة من هم في حاجة للمساعدة.وقد تطوع الطاقم الطبي وشبه الطبي بقسم طب العيون بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس برئاسة الدكتورة أميرة الطريقي الفراتي، بتامين هذه العمليات، في حين يتكلف نادي "الليونس صفاقس طينة" بتوفير المستلزمات الطبية لمثل هذه العمليات وتخصيص متطوعين للمساعدة .وأقيم، أمس الجمعة، حفل استقبال على شرف الفريق الطبي وشبه الطبي والمتطوعين الذين ساهموا في إنجاح هذا العمل الإنساني الخيري.تجدر الإشارة الى أنه تم ايضا اعداد برنامج ثري هذه السنة، للتدخلات الميدانية حيث برمجت لجنة الابصار بنادى الليونس، عديد الأنشطة ومنها بالخصوص قافلة صحية في معتمدية حيدرة من ولاية القصرين وقافلتين مخصصتين لتلاميذ المدارس الابتدائية لقيس النظر وتسليم من هم في حاجة لنظارات طبية بالتعاون مع جمعية Vision For life إضافة إلى أنشطة تحسيسية.