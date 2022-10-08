خلال لقاء لوزير الخارجية مع السفير الكامروني، الاتفاق على الشروع في الإعداد للدورة القادمة للجنة المشتركة التونسية-الكامرونية

تمّ الاتفاق خلال اللقاء الذي جمع وزيرالشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي ، بسفير جمهورية الكامرون بتونس فيكتور لوي، يوم امس الجمعة بمقرّ الوزارة،على الشروع في الإعداد للدورة القادمة للجنة المشتركة التونسية-الكامرونية المزمع تنظيمها خلال السنة المقبلة، مع التأكيد على أهمية تقديم مقترحات ملموسة للتعاون بين الجانبين يتمُّ اعتمادها خلال هذا الاستحقاق الثنائي بما يسهم في إعطاء دفع جديد للعلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.





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ووفق بلاغ صادراليوم السبت عن وزارة الشؤون الخارجية، تلقى عثمان الجرندي خلال اللقاء من السفير الكامروني رسالة خطية من نظيره الكامروني لوجون مبالا مبالا يعرب فيها عن شكره الخاص على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظي بها والوفد المرافق له خلال ترؤسه لوفد بلاده في الدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا ("تيكاد 8") التي احتضنتها تونس يوميْ 27 و28 أوت 2022.وأثنى السفير الكامروني على حسن تنظيم ندوة "تيكاد-8" ونجاحها مؤكدا على أهمية مثل هذه الاستحقاقات وما توفره من فرص تعاون بين دول القارة الافريقية وشركائها بما فيهم اليابان لا سيما في ظل المتغيرات الدولية وما أفرزته من تحديات .كما أكد السفير الكامروني على عمق الصداقة بين البلدين الشقيقين وعلى المكانة الخاصة التي تحظى بها الجالية التونسية في بلاده.من جهته عبر عثمان الجرندي عن تقديره للمشاركة الكامرونية في تيكاد-8 مبرزا الاهمية التي توليها تونس لانتمائها الافريقي وحرصها على تطوير العلاقات الثنائية مع دول القارة وضرورة تعزيز التعاون التونسي الكامروني وتنويع مجالاته.كما تطرق الوزير إلى العناية التي توليها بلادنا لتوفير الظروف الملائمة للجاليات الإفريقية المتواجدة بصفة قانونية، مشيرا في هذا الإطار إلى أن بلادنا تمنح عددا هاما من المنح في مجالي التعليم العالي والتكوين المهني لفائدة الطلبة الأفارقة.وعلى المستوى الاقتصادي، تم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة تكثيف التنسيق بين تونس والكامرون من أجل مزيد الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة في عديد المجالات وخاصة منها القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة العالية، بما يُمكّن من خلق آفاق أوسع أمام رجال الاعمال في البلدين.