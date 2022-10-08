رئيسة الحكومة تلتقي رئيسة مجلس إدارة المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي


Publié le Samedi 08 Octobre 2022 - 08:26 قراءة: 0 د, 40 ث
      
التقت رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، مساء يوم الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة، رئيسة مجلس إدارة المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي، الشيخة مي بنت محمد آل خليفة.


ونوهت رئيسة الحكومة بما يقوم به المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي من مجهودات كبيرة للمحافظة على التراث في عدد من البلدان العربية، كما أعربت عن دعمها لنشاط هذه المؤسسة، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.

من جهتها، قدمت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة نبذة عن مؤلفاتها وأنشطة المؤسسة التي تشرف على إدارتها، والتي قالت إنها تهدف إلى حماية الثقافة العربية، عبر ترميم المنازل التاريخية والمحافظة على أصالتها وهويتها.

وعبرت عن نيتها ترميم أحد البيوت العتيقة بمدينة تونس وتجديدها، وهو "بيت الشيخ الجلولي"، مشيرة إلى أن هذا المشروع يندرج في إطار برنامج لترميم عدد من المنازل التاريخية في عدد من الدول العربية، على غرار مصر وفلسطين.

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