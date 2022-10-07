بطولة افريقيا للاندية البطلة لكرة اليد: الزمالك يفوز على الاهلي 26-25 ويضرب موعدا مع الترجي الرياضي في النهائي


Publié le Vendredi 07 Octobre 2022 - 20:06 قراءة: 0 د, 26 ث
      
توفق نادي الزمالك المصري في الفوز على مواطنه الاهلي بنتيجة 26-25 في اطار مباراة الدور نصف النهائي لبطولة افريقيا لكرة اليد (رجال) التي احتضنتها مساء اليوم الجمعة قاعة الحمامات .
ويلتقي الزمالك المصري في مباراة النهائي المقررة يوم الاحد 9 اكتوبر الجاري الترجي الرياضي بقاعة الحمامات.


وكان الترجي قد نجح في وقت سابق من مساء اليوم في التاهل الى الدور النهائي للبطولة اثر فوزه على النادي الافريقي بنتيجة 30-22 .
ويلاقي النادي الافريقي الاهلي المصري يوم الاحد القادم في اطار مباراة ترتيبية من اجل المركزين الثالث والرابع.

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