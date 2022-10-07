افتتاح معرض الخطاطين التونسيين تحت شعار "نبض الخط العربي روح التراث" بقصر خير الدين بالمدينة العتيقة

افتتح مساء اليوم الجمعة بمتحف مدينة تونس - قصر خيرالدين، معرض الخطاطين التونسيين في دورته العاشرة، تحت شعار "نبض الخط العربي روح التراث"، الذي تنظمه الجمعية التونسية لفنون الخط، متضمنا 73 لوحة من جميع أنواع الخطوط، وذلك عقب تسجيل مكسب تاريخي للخط العربي الفني على الصعيد الانساني بتسجيله سنة 2021 ضمن قائمة التراث اللامادي للإنسانية لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).





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وقال عبدالسلام البجاوي، رئيس الجمعية التونسية لفنون الخط، إن تونس كانت سباقة في المطالبة بتسجيل الخط العربي بأنواعه التونسية، ولا سيما منها الخط القيرواني الموجود منذ 1100 سنة، على قائمة التراث الثقافي الانساني لدى منظمة اليونسكو، وهو "أمل تحقق بعد جهود شاركت فيها وزارة الشؤون الثقافية والجمعية التونسية لفنون الخط والخطاطون التونسيون".ويتضمن المعرض لوحات فنية للخط العربي من المدرستين التقليدية والجديدة المتميزة بقربها من فن الرسم وباستعمال الألوان، رسمها خطاطون محترفون وآخرون طلبة دارسون ينشطون ضمن نوادي الخط المتعددة في البلاد.واعتبر عبد السلام البجاوي أن تونس تحتاج إلى مزيد الاهتمام بالخط الفني العربي بإدخاله ضمن مناهج الدراسة حتى تصبح مكانته مضاهية لما هو موجود بدول عربية أخرى، مثل الجزائر والمغرب وليبيا، ويصبح صناعة ثقافية تخلق مواطن شغل.وحيا جهود وزارة الشؤون الثقافية لدعمها لجمعية فنون الخط، التي هي الجمعية الوطنية الوحيدة في المجال، ولتنظيم هذا المعرض سنويا منذ سنة 2013، لكنه لاحظ أن الدورة العاشرة شهدت غياب خطاطين من ولايات الجنوب التونسي، مثل قفصة وتطاوين.ويتواصل المعرض من 7 أكتوبر إلى 29 منه بقصر خير الدين بالمدينة العتيقة.وتغيبت رئيسة بلدية تونس عن حفل التدشين، بعد إعلان البلدية رسميا عن حضورها.وعلى هامش المعرض، تذمر بعض المشاركين وزوار قصر خيرالدين قبيل الافتتاح ل(وات) من مشكلة شابت تنظيم المعرض، وهي تراكم نفايات استهلاكية بشكل ملفت أمام مدخل متحف قصر خيرالدين العائد بالنظر للدائرة البلدية تونس المدينة، وانخرام وقوف السيارات في المربض الخاص بالمتحف.وذكرت مديرة قصر خير الدين، سعاد مهبولي، بأن إدارته طالبت السلط المحلية وسلطة الإشراف بتسييج المساحة التابعة لمدخل القصر والمربض، لكن لم يتم الاستجابة لطلبها حتى الآن، معبرة عن أسفها للتجاوزات الحاصلة من المارة والأجوار في حق البيئة المحيطة بالمتحف.وعبرت كاهية مدير الشؤون الثقافية ببلدية تونس، بسمة الماجري، عن الأمل في أن تقوم الدائرة البلدية بالمدينة العتيقة بتحسين جهودها في مجال نظافة محيط قصر خيرالدين ومربضه، وفي أن يتحلى المتساكنون والمارة بمزيد من الوعي للحفاظ على النظافة.